WebCatalog
CloudHQ

CloudHQ

cloudhq.net

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CloudHQ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gmail'inizi güçlendirin: etiket paylaşımı, e-postaları sayfalara aktarma vb. G Suite, Office 356, Egnyte, Box ve Dropbox for Business için yedekleme ve senkronizasyon çözümleri. Güvenli ve hızlı geçiş çözümü: Box'tan Office 365'e, G Suite'e vb. geçiş yapın. Tek seferde tek tıklamayla üretkenliğinize yardımcı olun.

Web Sitesi: cloudhq.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, CloudHQ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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