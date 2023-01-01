Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Multcloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Çoklu Bulut Depolama Yöneticisi: Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive ve FTP vb. destekleyen MultCloud ile bulut dosyalarını taşıyın, taşıyın, senkronize edin, kopyalayın, yedekleyin ve aktarın.

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