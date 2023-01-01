Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Office'in web sürümünün bir parçası olarak Microsoft tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anahtarları gibi dosyaları ve kişisel verileri bulutta depolamasına, dosyaları paylaşmasına ve Android, Windows Phone ve iOS mobil aygıtları, Windows ve macOS bilgisayarları ve Xbox 360 ve Xbox One konsolları. Kullanıcılar Microsoft Office belgelerini OneDrive'a yükleyebilir. OneDrive, ayrı olarak veya Office 365 abonelikleriyle birlikte sunulan 100 GB, 1 TB ve 6 TB depolama seçenekleriyle 5 GB ücretsiz depolama alanı sunar.

Web Sitesi: onedrive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft OneDrive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.