WebCatalog
Dillinger

Dillinger

dillinger.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dillinger çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dillinger, çevrimiçi bulut tabanlı, HTML5 dolgulu bir Markdown Düzenleyicisidir. Dropbox, Github, Google Drive veya OneDrive ile senkronize edin. HTML'yi Markdown'a dönüştürün. %100 Açık Kaynak!

Web Sitesi: dillinger.io

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