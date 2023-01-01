Uygun ölçekte bulutta yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yüksek performanslı #DistributedSQL veritabanı. 🚀 %100 açık kaynak ve PostgreSQL kodu uyumlu

Web Sitesi: yugabyte.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, YugabyteDB ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.