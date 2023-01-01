WebCatalog
KeeWeb

KeeWeb

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: keeweb.info

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KeeWeb çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KeeWeb, KeePass ile uyumlu, web sürümü ve masaüstü uygulamaları olarak sunulan ücretsiz ve açık kaynaklı bir şifre yöneticisidir. Temel dosya formatı KDBX'tir (KeePass veritabanı dosyası).

Web Sitesi: keeweb.info

Yasal Uyarı: WebCatalog, KeeWeb ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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