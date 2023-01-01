Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KeeWeb çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

KeeWeb, KeePass ile uyumlu, web sürümü ve masaüstü uygulamaları olarak sunulan ücretsiz ve açık kaynaklı bir şifre yöneticisidir. Temel dosya formatı KDBX'tir (KeePass veritabanı dosyası).

Web Sitesi: keeweb.info

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