Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Expo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Expo, JavaScript ve React ile Android, iOS ve web için evrensel yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik açık kaynaklı bir platformdur.

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