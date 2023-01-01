WebCatalog
Expo

Expo

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: expo.dev

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Expo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Expo, JavaScript ve React ile Android, iOS ve web için evrensel yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik açık kaynaklı bir platformdur.

Web Sitesi: expo.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Expo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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