WebCatalog
hide.me Password Generator

hide.me Password Generator

hide.me

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde hide.me Password Generator çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Rastgele Şifre Oluşturucu. Yüksek güvenlikli şifre oluşturucumuzu kullanarak karmaşık, güçlü ve rastgele şifreler oluşturun.

Web Sitesi: hide.me

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