Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

RandomPicker, şirketlerin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların güvenli ve tarafsız rastgele çekilişler, çekilişler ve çekilişler yapmasına yardımcı olan, giriş ağırlıkları, canlı etkinlik modülü, API, rastgele sayı üreteci ve spor çekilişlerinin yanı sıra veri şifreleme ve SSL güvenliği içeren çevrimiçi bir çözümdür.

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Web Sitesi: randompicker.com

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