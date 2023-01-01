WebCatalog
Bean Cruncher

Bean Cruncher

beancruncher.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bean Cruncher çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bean Cruncher Çevrimiçi Muhasebe Yazılımı ekonomiktir, kullanımı kolaydır, PC, Mac, iPad, Android ve Blackberry'de çalışır ve defter tutma ve vergi beyanı desteği içerir. İnşaat şirketleri, ticaret şirketleri, profesyoneller, bilim ve yüksek teknoloji firmaları ve sağlık hizmetleri için tasarlanmıştır. Sınırsız büyüme. Evet gerçekten sınırsız. Sınırsız kullanıcı, şirket ve daha fazlasını içerir! Tamamen güvenli: 256 bit SSL şifreleme, açık kaynak kullanılmamıştır ve site güvenliğimiz 7/24 mevcuttur.

Web Sitesi: beancruncher.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bean Cruncher ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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