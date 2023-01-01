WebCatalog
NetMovies

NetMovies

netmovies.com.br

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde NetMovies çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Filmleri ve dizileri evinizden çıkmadan Android, iPad, Smart TV (Philips, LG ve Samsung), bilgisayarlarda (PC ve MAC) ve XBOX360, XBOX ONE'da ücretsiz olarak çevrimiçi izleyin.

Web Sitesi: netmovies.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, NetMovies ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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