Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Netflix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Netflix filmlerini ve TV şovlarını çevrimiçi izleyin veya doğrudan akıllı TV'nize, oyun konsolunuza, PC'nize, Mac'inize, mobil cihazınıza, tabletinize ve daha fazlasına aktarın.

Web Sitesi: netflix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Netflix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.