Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Peacock TV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Peacock ile TV şovlarını ve filmleri çevrimiçi izleyin. İkonik şovları ve filmleri, özel Peacock orijinallerini, canlı haberleri, spor programlarını ve daha fazlasını yayınlayın.

Web Sitesi: peacocktv.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Peacock TV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.