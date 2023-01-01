WebCatalog
MX Player

MX Player

mxplayer.in

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MX Player çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hindistan'daki en iyi OTT platformlarından biri olan MX Player, dizüstü bilgisayarınızda, TV'nizde, cep telefonunuzda ve diğer akıllı cihazlarınızda keyfini çıkarabileceğiniz ücretsiz bir video yayın hizmetidir.

Web Sitesi: mxplayer.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, MX Player ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

9Now

9Now

9now.com.au

LINE TV

LINE TV

tv.line.me

ReelDrama

ReelDrama

reeldrama.com

NAYATV

NAYATV

nayatv.nayatel.com

Flutin

Flutin

creator.flutin.com

Bitmovin Player

Bitmovin Player

bitmovin.com

BET+

BET+

bet.plus

iQIYI

iQIYI

iq.com

RTÉ Player

RTÉ Player

rte.ie

Vudu

Vudu

vudu.com

IPTV Smarters

IPTV Smarters

webtv.iptvsmarters.com

TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası