WebCatalog

JW Player

JW Player

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: jwplayer.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde JW Player çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

JW Player, video stratejinizi ölçeklendirmek, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak ve video içeriğinizden para kazanmak için 1 numaralı uçtan uca video akışı çözümüdür.

Web Sitesi: jwplayer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JW Player ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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