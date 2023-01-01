WebCatalog
IPTV Smarters

IPTV Smarters

webtv.iptvsmarters.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde IPTV Smarters çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

IPTV Smarters Uygulaması, IPTV müşterilerinizin veya son kullanıcılarınızın Canlı TV, VOD, Dizi ve TV Catchup gibi içerikleri yayınlamasına olanak tanıyan muhteşem bir video yayın oynatıcısıdır.

Web Sitesi: iptvsmarters.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IPTV Smarters ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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