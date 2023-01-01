WebCatalog
DIRECTV

DIRECTV

directv.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DIRECTV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

DIRECTV ve DIRECTV STREAM müşterileri için DIRECTV Uygulaması, sevdiğiniz tüm eğlenceyi yayınlamanın yeni yoludur. Canlı veya İsteğe Bağlı, evde veya hareket halinde, büyük ekran veya küçük; nasıl izlemeyi severseniz sevin, TV'nizi bir araya getiriyoruz.

Web Sitesi: directv.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DIRECTV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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