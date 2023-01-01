DIRECTV ve DIRECTV STREAM müşterileri için DIRECTV Uygulaması, sevdiğiniz tüm eğlenceyi yayınlamanın yeni yoludur. Canlı veya İsteğe Bağlı, evde veya hareket halinde, büyük ekran veya küçük; nasıl izlemeyi severseniz sevin, TV'nizi bir araya getiriyoruz.

Web Sitesi: directv.com

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