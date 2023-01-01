SLING, herhangi bir cihazda size aktarılan hem ücretsiz hem de ücretli en iyi canlı TV'yi sunan bir yayın hizmetidir. Ve 200'den fazla kanalla SLING'de herkes için bir şeyler var. Kablolu yayın maliyetinin yarısı karşılığında sevdiğiniz canlı TV. Ayrıca isteğe bağlı olarak 85.000'den fazla film ve şovu izleyin.

Web Sitesi: sling.com

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