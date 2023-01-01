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Sling TV

Sling TV

sling.com

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SLING, herhangi bir cihazda size aktarılan hem ücretsiz hem de ücretli en iyi canlı TV'yi sunan bir yayın hizmetidir. Ve 200'den fazla kanalla SLING'de herkes için bir şeyler var. Kablolu yayın maliyetinin yarısı karşılığında sevdiğiniz canlı TV. Ayrıca isteğe bağlı olarak 85.000'den fazla film ve şovu izleyin.

Web Sitesi: sling.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sling TV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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