WebCatalog
Xumo Play

Xumo Play

play.xumo.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Her şeyden önce, Xumo Play kablolu reklamların yarısıyla %100 ücretsiz ve yasaldır. Johnny Depp - Amber Heard davasını hatırlıyor musunuz? Evet, bunu canlı olarak yayınladık. Dünya çapındaki haber etkinlikleri? Kontrol etmek. Seçili filmler için ilk yayın akışı mı? Kontrol etmek. Barney ve Arkadaşları'nın yanında Western filmleri mi var? Herkesin ücretsiz olarak izleyebileceği bir şeyler sağlamak bizim görevimizdir.

Web Sitesi: play.xumo.com

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