Stan, dünyanın dört bir yanından binlerce saatlik TV şovuna, filme ve Orijinal prodüksiyona sınırsız erişim sunan, Avustralya'nın önde gelen yerel yayın hizmetidir. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi reklamsız ve kesin sözleşme olmadan başlatın. Stan'i her zaman, her yerde, çok çeşitli cihazlarda izleyin, çevrimdışı izlemek için indirin ve 4K Ultra HD yayın yapın. Ayrıca Rugby, Roland Garros ve Wimbledon'a ev sahipliği yapan Stan Sport'un keyfini çıkarabilirsiniz. Her maçı reklamsız, canlı ve isteğe bağlı olarak izlemek için Stan planınıza Stan Sport paketini ekleyin.

Web Sitesi: stan.com.au

