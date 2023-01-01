NAYA TV ile dört farklı platformda 60'tan fazla Canlı TV Kanalının keyfini çıkarın. Naya TV, herhangi bir internet bağlantısı (Wi-Fi ve 3G/4G) üzerinden canlı TV Kanallarına kolayca göz atılmasını sağlayan, isteğe bağlı bir yayın hizmetidir. En yeni dizilerin, talk şovların, haber kanallarının, çocuk programlarının, spor programlarının, film kanallarının ve çok daha fazlasının keyfini çıkarın! Artık eğlencedeki en son gelişmeleri her yerde, her zaman, aynı anda izleyebilirsiniz.

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