WebCatalog
TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TVNZ+ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ücretsiz TV şovlarını, filmleri, canlı TV'yi ve çocukları izleyin. En iyi yerel ve uluslararası eğlencenin keyfini tek bir yerde çıkarın.

Web Sitesi: tvnz.co.nz

Yasal Uyarı: WebCatalog, TVNZ+ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

astro

astro

astro.com.my

MyDStv

MyDStv

dstv.com

DStv Now

DStv Now

now.dstv.com

DStv

DStv

dstv.com

TV Guide

TV Guide

tvguide.com

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

Cox Contour

Cox Contour

cox.com

Tubi

Tubi

tubitv.com

Tamasha

Tamasha

tamashaweb.com

NAYATV

NAYATV

nayatv.nayatel.com

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

ReelDrama

ReelDrama

reeldrama.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası