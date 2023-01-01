WebCatalog
astro

astro

astro.com.my

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde astro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Astro Fibre ile en son TV şovlarını, filmleri ve spor programlarını izlemek, birinci sınıf akış uygulamalarının keyfini tek bir yerde çıkarmak için bugün tamamen yeni Astro'ya kaydolun!

Web Sitesi: astro.com.my

Yasal Uyarı: WebCatalog, astro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

Yidio

Yidio

yidio.com

SkyShowtime

SkyShowtime

skyshowtime.com

Loklok

Loklok

loklok.com

Tubi

Tubi

tubitv.com

TrailerSpice

TrailerSpice

trailerspice.com

TV Guide

TV Guide

tvguide.com

NAYATV

NAYATV

nayatv.nayatel.com

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

Reelgood

Reelgood

reelgood.com

Sun NXT

Sun NXT

sunnxt.com

USTVNow

USTVNow

ustvnow.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası