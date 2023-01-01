WebCatalog
Philo

Philo

philo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Philo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Philo'nun TV yayını hizmeti ayda yalnızca 25$'a sunuluyor! Canlı ve isteğe bağlı TV'nin, sınırsız DVR'ın ve Epix ve Starz eklenti seçenekleriyle 60'tan fazla kanalın keyfini çıkarın. A&E, AMC, BET, Comedy Central, Discovery Channel, Hallmark, VH1, Food Network, HGTV, MTV, TLC, AXS.

Web Sitesi: philo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Philo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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sling.com

Binge

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binge.com.au

HBO GO Philippines

HBO GO Philippines

hbogoasia.ph

HBO GO Singapore

HBO GO Singapore

hbogoasia.sg

HBO GO Malaysia

HBO GO Malaysia

hbogoasia.my

HBO GO Indonesia

HBO GO Indonesia

hbogoasia.id

HBO GO Thailand

HBO GO Thailand

hbogo.co.th

HBO GO Hong Kong

HBO GO Hong Kong

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