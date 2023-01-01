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YouTube TV, 85'ten fazla televizyon ağından canlı TV, isteğe bağlı video ve bulut tabanlı DVR sunan bir Amerikan yayın televizyon hizmetidir. Kendisi de Alphabet Inc.'in bir yan kuruluşu olan Google'ın bir yan kuruluşu olan YouTube'a aittir. YouTube TV'nin kadrosunda ABC, CBS, NBC, PBS, Fox, FX, AMC, CNN, Fox News, TBS, Discovery, Comedy Central ve ESPN. YouTube TV 28 Şubat 2017'de kullanıma sunuldu.

Web Sitesi: youtube.com

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