Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde STARZ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Starz, Lions Gate Entertainment'a ait bir Amerikan premium kablolu ve uydu televizyon ağıdır ve ana bağlı kuruluş Starz Inc.'in amiral gemisi mülküdür. Starz'daki programlama, sinemalarda yayınlanan sinema filmlerinden ve ilk kez vizyona giren orijinal televizyon dizilerinden oluşur.

Web Sitesi: starz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, STARZ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.