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STARZ

STARZ

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Web Sitesi: starz.com

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Starz, Lions Gate Entertainment'a ait bir Amerikan premium kablolu ve uydu televizyon ağıdır ve ana bağlı kuruluş Starz Inc.'in amiral gemisi mülküdür. Starz'daki programlama, sinemalarda yayınlanan sinema filmlerinden ve ilk kez vizyona giren orijinal televizyon dizilerinden oluşur.

Web Sitesi: starz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, STARZ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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