WebCatalog
getTV

getTV

get.tv

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde getTV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

getTV, Sony Pictures Television'ın Sony Pictures Television Networks yan kuruluşuna ait bir Amerikan dijital çok noktaya yayın televizyon ağıdır.

Web Sitesi: get.tv

Yasal Uyarı: WebCatalog, getTV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

STARZ

STARZ

starz.com

YouTube TV

YouTube TV

tv.youtube.com

QVC

QVC

qvc.com

Funimation

Funimation

funimation.com

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

Cartoon Network

Cartoon Network

cartoonnetwork.com

Shudder

Shudder

shudder.com

Food Network

Food Network

foodnetwork.com

Apple TV+

Apple TV+

tv.apple.com

The Weather Channel

The Weather Channel

weather.com

CNET

CNET

cnet.com

Rakuten TV

Rakuten TV

rakuten.tv

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası