Funimation Global Group, LLC, başta Japon animeleri olmak üzere Doğu Asya medyasının dublajı ve dağıtımında uzmanlaşmış bir Amerikan eğlence şirketidir. Şirket, General Fukunaga ve eşi Cindy tarafından, şirkete yatırımcı olan Daniel Cocanougher ve ailesinin finansmanıyla kuruldu. Merkezi Teksas, Flower Mound'da bulunan Funimation, Kuzey Amerika'daki anime ve diğer yabancı eğlence varlıklarının önde gelen distribütörlerinden biridir. Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul ve Code Geass gibi popüler dizilerin lisansını aldı. . Funimation, 11 Mayıs 2005'te Navarre Corporation tarafından satın alındı; Nisan 2011'de Navarre, Funimation'ı aralarında Fukunaga'nın da bulunduğu bir grup yatırımcıya 24 milyon dolara sattı. 2017'den 2019'a kadar Sony Pictures Entertainment (Sony Pictures Television aracılığıyla) şirkette %95 hisseye sahipti ve 2019'dan bu yana Sony Group Corporation, şirketi iki birimi arasındaki ortak girişim aracılığıyla yönetiyor: Sony Pictures Entertainment (Sony Pictures aracılığıyla) Television) ve Sony Music Entertainment Japan (Aniplex aracılığıyla).

Web Sitesi: funimation.com

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