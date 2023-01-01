WebCatalog
OvalOwl

OvalOwl

ovalowl.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OvalOwl çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

OvalOwl - Çocuğunuz için kişiselleştirilmiş masallar. Tercihlerine göre bir dakikadan kısa sürede hem metin hem de ses formatı.

Web Sitesi: ovalowl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OvalOwl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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