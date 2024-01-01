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VoiceOverMaker çevrimiçi Metin-Konuşma, metni 30'dan fazla dilde ve dil çeşidinde 600'den fazla sesin bulunduğu doğal olarak konuşulan bir dile dönüştürebilir. Birinci sınıf ses üretmek için çığır açan konuşma sentezi araştırmasını (WaveNet) kullanın. Kullanımı kolay düzenleyici, yüksek kaliteli video üzerinden ses oluşturmanıza ve düzenlemenize veya MP3 veya WAV formatında ses dosyaları oluşturmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: voiceovermaker.io

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