VoiceOverMaker

VoiceOverMaker

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Web Sitesi: voiceovermaker.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde VoiceOverMaker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

VoiceOverMaker çevrimiçi Metin-Konuşma, metni 30'dan fazla dilde ve dil çeşidinde 600'den fazla sesin bulunduğu doğal olarak konuşulan bir dile dönüştürebilir. Birinci sınıf ses üretmek için çığır açan konuşma sentezi araştırmasını (WaveNet) kullanın. Kullanımı kolay düzenleyici, yüksek kaliteli video üzerinden ses oluşturmanıza ve düzenlemenize veya MP3 veya WAV formatında ses dosyaları oluşturmanıza olanak tanır.
Kategoriler:
Business
Metinden Konuşmaya Yazılımı

Web Sitesi: voiceovermaker.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, VoiceOverMaker ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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