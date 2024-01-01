Listnr, Listnr Inc. tarafından geliştirilen ve gelişmiş yapay zeka seslerini kullanarak metni gerçekçi konuşmaya dönüştüren çevrimiçi bir metinden konuşmaya aracıdır. Temel özellikler şunları içerir: * 142 dilde 900'den fazla ses * Doğal, insana benzeyen seslendirmeler * Perde, hız, duraklamalar vb. kullanılarak özelleştirilebilir ses * MP3 ve WAV dosyalarını indirin * Gömülebilir ses oynatıcı * Podcast barındırma * Geliştiriciler için API'ler * Ücretsiz ve ücretli planlar Listnr, metinden insan sesine benzeyen seslendirmeler oluşturmak için son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanıyor: * Bir metin dosyası yükleyin veya metni yazın/yapıştırın * 900'den fazla AI sesinden birini seçin * Perde, hız vb. ile önizleme yapın ve özelleştirin * Gerçekçi seslendirmeyi MP3 veya WAV olarak indirin * Ses oynatıcısını yerleştirin veya podcast'leri barındırın * Ses içeriğinizi her yerde paylaşın * Gelişmiş sinir ağları, inanılmaz derecede doğal ses sonuçları yaratmak için insan ses kalıplarını taklit eder.

Web Sitesi: listnr.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Listnr AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.