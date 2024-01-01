Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Listnr AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Listnr, Listnr Inc. tarafından geliştirilen ve gelişmiş yapay zeka seslerini kullanarak metni gerçekçi konuşmaya dönüştüren çevrimiçi bir metinden konuşmaya aracıdır. Temel özellikler şunları içerir:
* 142 dilde 900'den fazla ses
* Doğal, insana benzeyen seslendirmeler
* Perde, hız, duraklamalar vb. kullanılarak özelleştirilebilir ses
* MP3 ve WAV dosyalarını indirin
* Gömülebilir ses oynatıcı
* Podcast barındırma
* Geliştiriciler için API'ler
* Ücretsiz ve ücretli planlar
Listnr, metinden insan sesine benzeyen seslendirmeler oluşturmak için son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanıyor:
* Bir metin dosyası yükleyin veya metni yazın/yapıştırın
* 900'den fazla AI sesinden birini seçin
* Perde, hız vb. ile önizleme yapın ve özelleştirin
* Gerçekçi seslendirmeyi MP3 veya WAV olarak indirin
* Ses oynatıcısını yerleştirin veya podcast'leri barındırın
* Ses içeriğinizi her yerde paylaşın
* Gelişmiş sinir ağları, inanılmaz derecede doğal ses sonuçları yaratmak için insan ses kalıplarını taklit eder.
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