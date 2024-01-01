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beepbooply, kullanıcıların metni gerçekçi, insan sesi veren seslendirmelere dönüştürmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir metin-konuşma aracıdır. 80'den fazla dilde 900'den fazla ses sunar. beepbooply'nin metinden konuşmaya motorunun kullanımı 3 adımda kolaydır: * Bir Ses Seçin - Birden fazla dilde 900'den fazla ses arasından seçim yapın. Her dilin benzersiz seslere sahip birden fazla ses seçeneği vardır. * Giriş Metni - Konuşmaya dönüştürülmesini istediğiniz metni yazın veya yapıştırın. Sesin nasıl duyulacağını etkilediği için dilbilgisine dikkat edin. * Ses Oluştur - Seslendirmeyi oluşturmak için "Ses Oluştur" düğmesini tıklayın. Oluşturulduktan sonra sesi dinleyebilir, kaydedebilir ve indirebilirsiniz.

Web Sitesi: beepbooply.com

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