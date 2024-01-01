beepbooply

beepbooply

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: beepbooply.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde beepbooply çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

beepbooply, kullanıcıların metni gerçekçi, insan sesi veren seslendirmelere dönüştürmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir metin-konuşma aracıdır. 80'den fazla dilde 900'den fazla ses sunar. beepbooply'nin metinden konuşmaya motorunun kullanımı 3 adımda kolaydır: * Bir Ses Seçin - Birden fazla dilde 900'den fazla ses arasından seçim yapın. Her dilin benzersiz seslere sahip birden fazla ses seçeneği vardır. * Giriş Metni - Konuşmaya dönüştürülmesini istediğiniz metni yazın veya yapıştırın. Sesin nasıl duyulacağını etkilediği için dilbilgisine dikkat edin. * Ses Oluştur - Seslendirmeyi oluşturmak için "Ses Oluştur" düğmesini tıklayın. Oluşturulduktan sonra sesi dinleyebilir, kaydedebilir ve indirebilirsiniz.
Kategoriler:
Music & Audio
Metinden Konuşmaya Yazılımı

Web Sitesi: beepbooply.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, beepbooply ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

Descript

Descript

descript.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

PlayHT

PlayHT

play.ht

Listnr AI

Listnr AI

listnr.ai

Speechki

Speechki

speechki.org

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

Woord

Woord

getwoord.com

Aivoov

Aivoov

aivoov.com

SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

FakeYou

FakeYou

fakeyou.com

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

Wavel AI

Wavel AI

wavel.ai

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası