Word, gerçekçi insan seslerini kullanarak metni yüksek kaliteli, doğal sese dönüştüren bir metin okuma (TTS) hizmetidir. Kullanıcıların web'deki herhangi bir metin içeriğini ses dosyalarına dönüştürmesine olanak tanır. Word, doğal sesli konuşmayı sentezlemek için gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisini kullanır. 3 basit adımda şu şekilde çalışır: * Metin Gönder: Herhangi bir makalenin URL'sini paylaşın veya metin içeriğini doğrudan Word'e yükleyin. Ayrıca Word API'sini de kullanabilirsiniz. * Ses Seçin: 21 dilde 50'den fazla ses arasından seçim yapın. Sesler cinsiyete, dile ve aksanlara göre farklılık gösterir. * Sesi İndir/Oynat: Word, konuşan gerçek bir insan gibi ses çıkaran bir ses dosyası oluşturur. MP3'ü indirebilir veya ses oynatıcısını yerleştirebilirsiniz.

Web Sitesi: getwoord.com

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