WebCatalog
Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Voicemaker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çevrimiçi Metin Okuma, metni son derece insani, doğal sese sahip yapay zeka seslerine dönüştürür. Seslerinizi MP3, WAV ses formatında indirebilirsiniz. Dünya çapında 130 dilde 1000'den fazla AI Sesimiz var.

Web Sitesi: voicemaker.in

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