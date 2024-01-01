Alternatifler - Voicemaker
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
VEED
veed.io
Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Şimdiye kadarki en gerçekçi ve çok yönlü yapay zeka konuşma yazılımı. Onbir, hikaye anlatımı için en iyi araçları arayan yaratıcılara ve yayıncılara en ilgi çekici, zengin ve gerçeğe yakın sesleri getiriyor.
Speechify
speechify.com
Daha akıllıca okuyun, daha zor değil. Lider metin-konuşma okuyucumuzla dinleyerek dokümanlar, makaleler, PDF'ler, e-postalar (okuduğunuz her şey) üzerinde güç sağlayın.
D-ID
d-id.com
Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.
HeyGen
heygen.com
AI İLE 10 KAT DAHA HIZLI ETKİLEYİCİ VİDEOLAR OLUŞTURUN HeyGen ile tanışın - Ekibiniz için en iyi AI video oluşturma platformu.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse için gerçek zamanlı AI ses değiştirici. Güvenle konuşun ve benzersiz, ultra gerçekçi, insan benzeri ses değiştiricilerle duygularınızın parlamasına izin verin.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker, konuşma sentezi hizmetleri sağlayan ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Çince, Japonca, Korece, Vietnamca vb. dahil olmak üzere birçok dili ve çeşitli ses stillerini destekleyen ücretsiz bir metinden konuşmaya aracıdır. Bunu metinleri ve e-kitapları yüksek sesle okumak ve...
Descript
descript.com
Descript ile ses ve videonuzu kaydedin, yazıya dökün, düzenleyin, karıştırın, ortak çalışın ve ustalaşın. Ücretsiz indirin →.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
FakeYou
fakeyou.com
AI Müzik, Metinden Konuşmaya, Sesten Sese. FakeYou'nun derin sahte teknolojisiyle favori karakterlerinizin istediğiniz her şeyi söyleyen seslerini veya videolarını oluşturun.
Narakeet
narakeet.com
Gerçekçi Metinden Konuşmaya Kullanarak Kolayca Seslendirme Oluşturun. Sesinizi kaydetmeye, hataları düzenlemeye ve resim ile sesi senkronize etmeye zaman harcamayı bırakın. Sadece komut dosyanızı yazın veya yükleyin, 500'den fazla sesimizden birini seçin ve birkaç dakika içinde profesyonel ses vey...
Fliki
fliki.ai
Gerçekçi sesleri kullanarak komut dosyalarından veya blog gönderilerinden 2 dakika içinde videolar oluşturun!
Wavel AI
wavel.ai
Wavel, videolar ve yerelleştirme için en iyi metinden konuşmaya ses çözümlerini sunar. Seslerimiz doğal, net ve doğrudur ve platformumuzun kullanımı kolaydır.
Resemble.ai
resemble.ai
Sesinizi ücretsiz olarak kopyalamak için Resemble'ın Yapay Zeka Ses Oluşturucusunu kullanın! Resemble'ın Gerçek Zamanlı Konuşmadan Konuşmaya yazılımıyla kulağa gerçekçi gelen yapay zeka sesleri oluşturun.
PlayHT
play.ht
AI destekli metinden ses üretecine. Çevrimiçi Yapay Zeka Ses Oluşturucumuzu ve en iyi sentetik sesleri kullanarak gerçekçi Metin Okuma (TTS) sesi oluşturun. Metni anında doğal sesli konuşmaya dönüştürün ve MP3 ve WAV ses dosyaları olarak indirin.
Rask.ai
rask.ai
Pahalı tercümanlara elveda deyin. Amacımız yapay zeka ile insan kadar iyi bir dublaj ve çeviri deneyimi sunmak
Revoicer
revoicer.com
Human Souding AI metinden konuşmaya çevrimiçi. ONLINE en iyi yapay zeka ses oluşturucusu seçildi. Satış Videoları, Eğitim Videoları, Podcast Videoları için çevrimiçi olarak en gerçekçi Yapay Zeka Metin Okuma
dupdub
dupdub.com
DupDub, gerçekçi metinden konuşmaya sesler üreten en iyi çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucusudur. Ses değiştiricimizi/dönüştürücümüzü kullanarak 400'den fazla metinden konuşmaya insan benzeri sesi anında dönüştürün!
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
LOVO
lovo.ai
Metaverse için Sesiniz. Web'deki en gerçekçi yapay zeka seslerini yakalayın.
Elai.io
elai.io
Yalnızca metinden AI videoları oluşturun. Kamera, stüdyo ve yeşil ekran kullanmadan dakikalar içinde sunum yapan kişiyle özelleştirilmiş AI videoları oluşturun.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Üretken yapay zeka ve sizin tarafınızdan desteklenen metinden videoya dönüştürme. Rephrase Studio, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldıran, birkaç dakika içinde dijital avatarla profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir metinden videoya dönüştürme platformudur.
Speakatoo
speakatoo.com
En iyi Metin Okuma AI aracı olan Speakatoo ile tüm Hint Dillerindeki herhangi bir Metni Sese dönüştürün. 700'den fazla Erkek ve Kadın Metin Okuma doğal sesine erişin.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri saniyeler içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Şirketin misyonu, profesyonel ama aynı zamanda eğlenceli, kullanımı kolay a...
Verbatik
verbatik.com
VERBATIK AI destekli metinden konuşmaya oluşturma. AI Voice Generator'ı ve en iyi sentetik sesleri kullanarak Gerçekçi Metin Okuma (TTS) sesi oluşturun. Metni anında doğal sesli konuşmaya dönüştürün ve MP3 ve WAV ses dosyaları olarak indirin.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio ile dakikalar içinde AI videosu oluşturun. VidVoice ile canlı video konferansı dublajlayın. AI videosunu API'mızla kişiselleştirin ve ölçeklendirin. Ücretsiz deneyin.
Colossyan
colossyan.com
Yapay zeka aktörleriyle videolar oluşturun; zamanınızı stüdyolarda harcamayı bırakın. Profesyonel video düzenlemeyi herhangi bir eğitim veya ileri düzey beceri gerektirmeden Colossyan Creator'a bırakın. Sadece metninizi yazın ve birkaç dakika içinde 70'ten fazla dilde videonuz hazır olsun.