Speechactors

Speechactors

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Web Sitesi: speechactors.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Speechactors, AI Odaklı Metinden Konuşmaya Dönüştürme bulut aracıdır. Metni kolayca doğal insan sesi konuşmasına dönüştürebilir ve anında MP3 dosyası olarak indirebilirsiniz. Platform neşeli, arkadaş canlısı, müşteri hizmetleri ve heyecan gibi çeşitli tonlarda ses stilleri sunuyor. Speechactors, konuşma hızı kontrolü, ses seviyesi ayarı, perde düzenleme ve daha fazlasını içeren çeşitli özellikler sunar. Amaç, müşteriler için kullanımı kolay araçlarla en insani sese sahip ses üretimini sağlamaktır. Fiyatlandırma aylık aboneliklere veya tek seferlik satın alma modeline dayanmaktadır ve müşteri desteği e-posta yoluyla genişletilmektedir.
Kategoriler:
Music & Audio
Metinden Konuşmaya Yazılımı

Web Sitesi: speechactors.com

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