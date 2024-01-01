Vbee AI

Vbee AI

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Web Sitesi: vbee.vn

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Vbee AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Vbee Text-To-Speech (text-to-speech teknolojisi), yapay zekayı başarıyla uygulayan ve insan gibi, duyguları olan, “zihin” ruhuna sahip doğal bir ses üreten bir teknoloji hizmetidir… Vbee TTS çözümü, topluluğun Sesle dijital içeriği otomatik, hızlı ve ekonomik bir şekilde oluşturun. 50'den fazla dil ve 200'den fazla ses (erkek, kadın) ile metinden konuşmaya dönüştürme, kullanımınız için doğru sesi seçmenizi kolaylaştırır.
Kategoriler:
Music & Audio
Metinden Konuşmaya Yazılımı

Web Sitesi: vbee.vn

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