WebCatalog
Sofiya

Sofiya

aisofiya.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sofiya çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ai Sofiya, çevrimiçi olarak reklam metni oluşturabilen ve Metin-Konuşma dönüşümü yapabilen süper bir yapay zeka aracıdır. ARTI +135 dil ve lehçede +840'ın üzerinde gerçekçi ses kullanarak saniyeler içinde herhangi bir metin için gerçekçi sesler oluşturun.

Web Sitesi: aisofiya.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sofiya ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

A1SpeechPro

A1SpeechPro

a1speechpro.com

Speakatoo

Speakatoo

speakatoo.com

dupdub

dupdub

dupdub.com

Typecast

Typecast

typecast.ai

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

Fluxon

Fluxon

fluxon.ai

Coqui

Coqui

coqui.ai

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası