BotStacks, çeşitli uygulamalara yönelik GenAI sohbet robotlarının oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için bir dizi araç sunan, tam kapsamlı bir konuşma yapay zeka platformudur. Chatbot iş akışlarını tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcı girişini anlamak için doğal dil işleme yetenekleri, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma platformlarıyla entegrasyonlar, chatbot performansını izlemeye yönelik analizler ve hem web hem de mobil ortamlar için dağıtım seçenekleri gibi özellikler sağlar. Hepimiz tipik web sitesi sohbet robotunu gördük. Neyse ki, üretken yapay zekanın başarma potansiyeli, bu temel sohbet robotlarının kendi başlarına yapabileceklerinin çok ötesindedir. BotStacks, gelişmiş sohbet yeteneklerini etkinleştirerek bir adım daha ileri giderek bu yeni nesil sohbet robotlarının müşteriler tarafından doğrudan mobil uygulamaların içinden gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. BotStacks, iş süreçlerini otomatikleştirmenin bir yolu olarak GenAI Chatbot'ların birden fazla kurumsal platformda konuşlandırılmasının önünü açıyor.

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Web Sitesi: botstacks.ai

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