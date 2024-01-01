WebCatalog

BotStacks

BotStacks

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: botstacks.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BotStacks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BotStacks, çeşitli uygulamalara yönelik GenAI sohbet robotlarının oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için bir dizi araç sunan, tam kapsamlı bir konuşma yapay zeka platformudur. Chatbot iş akışlarını tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcı girişini anlamak için doğal dil işleme yetenekleri, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma platformlarıyla entegrasyonlar, chatbot performansını izlemeye yönelik analizler ve hem web hem de mobil ortamlar için dağıtım seçenekleri gibi özellikler sağlar. Hepimiz tipik web sitesi sohbet robotunu gördük. Neyse ki, üretken yapay zekanın başarma potansiyeli, bu temel sohbet robotlarının kendi başlarına yapabileceklerinin çok ötesindedir. BotStacks, gelişmiş sohbet yeteneklerini etkinleştirerek bir adım daha ileri giderek bu yeni nesil sohbet robotlarının müşteriler tarafından doğrudan mobil uygulamaların içinden gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. BotStacks, iş süreçlerini otomatikleştirmenin bir yolu olarak GenAI Chatbot'ların birden fazla kurumsal platformda konuşlandırılmasının önünü açıyor.

Kategoriler:

Productivity
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: botstacks.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, BotStacks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

CBOT

CBOT

cbot.ai

Botpress

Botpress

botpress.com

orimon.ai

orimon.ai

orimon.ai

Hubtype

Hubtype

hubtype.com

Grok

Grok

twitter.com

Gleen AI

Gleen AI

gleen.ai

Chatlayer.ai

Chatlayer.ai

chatlayer.ai

Chatsimple

Chatsimple

chatsimple.ai

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Coze

Coze

coze.com

Humley Studio

Humley Studio

humleyai.com

Savant Labs

Savant Labs

savantlabs.io

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.