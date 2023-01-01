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Grok

Grok

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: twitter.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Grok çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır, dolayısıyla hemen hemen her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır! Grok, X'in (eski adıyla Twitter) bir yapay zeka sohbet robotudur.

Web Sitesi: twitter.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Grok ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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