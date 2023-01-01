Merhaba, ben Pi. Ben sizin kişisel yapay zekanızım; destekleyici, akıllı ve her zaman yanınızda olmak üzere tasarlandım. Benden tavsiye isteyin, cevaplar isteyin ya da aklınızda ne varsa konuşalım.

Web Sitesi: heypi.com

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