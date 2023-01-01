WebCatalog
Pi

Pi

heypi.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Merhaba, ben Pi. Ben sizin kişisel yapay zekanızım; destekleyici, akıllı ve her zaman yanınızda olmak üzere tasarlandım. Benden tavsiye isteyin, cevaplar isteyin ya da aklınızda ne varsa konuşalım.

Web Sitesi: heypi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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