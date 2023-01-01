WebCatalog
MagicChat AI

MagicChat AI

secondbrain.fyi

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MagicChat AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

yalnızca bir kez belgeleyin ve yapay zekanın müşterilerinizin sorularına saniyeler içinde kişiselleştirilmiş yanıtlar vermesine izin verin Hiç web sitenizin karşılık verebilmesini dilediniz mi? Artık yapabilir! Yapay zeka sohbet robotu yardımcınız SecondBrain.fyi ile tanışın. tüm bu tekrarlayan soruları yanıtlayabilir, böylece sizin yanıt vermenize gerek kalmaz.

Web Sitesi: magicchat.ai

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