Sevgili FutureMe... Hiç gelecekteki kendinize bir mektup yazabilmeyi dilediniz mi? Şimdi yapabilirsin! Bundan bir yıl sonra bu büyük yaşam hedeflerine doğru ilerlemenizi kontrol edin. 1, 5 veya 10 yıl sonra kendinize harika bir moral verici konuşma gönderin. Veya bir sonraki doğum gününüzde nereden geldiğinizi ve bu köklerin ne kadar önemli olduğunu kendinize hatırlatın. FutureMe uygulaması gelecekte kendinize, arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize mektup yazmanıza, planlamanıza ve göndermenize olanak tanır ve bunların zamanında teslim edildiğinden de emin olmanızı sağlar!

Web Sitesi: futureme.org

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