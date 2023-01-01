WebCatalog
FutureMe

FutureMe

futureme.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FutureMe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sevgili FutureMe... Hiç gelecekteki kendinize bir mektup yazabilmeyi dilediniz mi? Şimdi yapabilirsin! Bundan bir yıl sonra bu büyük yaşam hedeflerine doğru ilerlemenizi kontrol edin. 1, 5 veya 10 yıl sonra kendinize harika bir moral verici konuşma gönderin. Veya bir sonraki doğum gününüzde nereden geldiğinizi ve bu köklerin ne kadar önemli olduğunu kendinize hatırlatın. FutureMe uygulaması gelecekte kendinize, arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize mektup yazmanıza, planlamanıza ve göndermenize olanak tanır ve bunların zamanında teslim edildiğinden de emin olmanızı sağlar!

Web Sitesi: futureme.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, FutureMe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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