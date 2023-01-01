TimeWobble ile zaman dilimi hesaplamalarınızda tahmin yürütmeyi ortadan kaldırın. TimeWobble, yerel konumunuzun belirli bir tarihteki saatine göre uzak bir konumun saatini hesaplar. Bu şu anda olabilir, gelecek hafta ya da gelecek yıl da olabilir.

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