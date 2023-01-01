Kişisel ve finansal ilerlemeyi birleştirerek, her hedefe ulaştığınızda kendinizi finansal olarak ödüllendirmenizi sağlayan ücretsiz bir tasarruf aracı. Örnek: Koştuğunuz/yürüdüğünüz/yürüyüş yaptığınız mil başına 1$ tasarruf edin.

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