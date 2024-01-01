Taxhub, dosyalayanları özel bir EBM ile eşleştiren sanal, kişisel ve ticari gelir vergisi hazırlama platformudur. Evde çevrimiçi vergi beyannamesinin kolaylığını ve düşük fiyatını, profesyonelce hazırlanmış bir vergi beyannamesine sahip olmanın güvencesiyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Platformumuz, kullanıcıların gelir vergisi belgelerini vergi uzmanlarıyla sanal olarak iletişim kurmasına ve paylaşmasına olanak tanırken, onları geleneksel kendin yap çevrimiçi platformlarıyla ilişkili uzun ve karmaşık anketleri doldurma zorunluluğundan da kurtarır. Benzersiz düşük maliyetli iş modelimiz, geleneksel vergi hazırlık franchise'larına göre yaklaşık %50 tasarruf sunmamıza olanak tanıyarak müşterilerimize gerçek ve tanınabilir bir değer teklifi sunmamıza olanak tanır.

Web Sitesi: gettaxhub.com

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