TaxHub

TaxHub

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Web Sitesi: gettaxhub.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Taxhub, dosyalayanları özel bir EBM ile eşleştiren sanal, kişisel ve ticari gelir vergisi hazırlama platformudur. Evde çevrimiçi vergi beyannamesinin kolaylığını ve düşük fiyatını, profesyonelce hazırlanmış bir vergi beyannamesine sahip olmanın güvencesiyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Platformumuz, kullanıcıların gelir vergisi belgelerini vergi uzmanlarıyla sanal olarak iletişim kurmasına ve paylaşmasına olanak tanırken, onları geleneksel kendin yap çevrimiçi platformlarıyla ilişkili uzun ve karmaşık anketleri doldurma zorunluluğundan da kurtarır. Benzersiz düşük maliyetli iş modelimiz, geleneksel vergi hazırlık franchise'larına göre yaklaşık %50 tasarruf sunmamıza olanak tanıyarak müşterilerimize gerçek ve tanınabilir bir değer teklifi sunmamıza olanak tanır.
Kategoriler:
Finance
Tax Services Providers

Web Sitesi: gettaxhub.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TaxHub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Clear

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Manay CPA

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Block Advisors

Block Advisors

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