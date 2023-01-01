WebCatalog
Sprintax

Sprintax

sprintax.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sprintax çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sprintax İade vergi beyannamesi çözümü, yerleşik olmayan profesyonellerin, çalışanların ve akademisyenlerin ABD vergi beyannamesi doldurmalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Web Sitesi: sprintax.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sprintax ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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