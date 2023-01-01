Yeni Başlayanlar İçin Yapay Zeka Destekli Finans Ekibi. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe ve CFO hizmetleriyle gerçek zamanlı finansal içgörülerin ve tam hizmet finans ekibinin kilidini açın.

Web Sitesi: zeni.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zeni ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.