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Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek konularında karşılaştıkları zorluklarda yardımcı olmak. Başlangıç ​​finansmanına ihtiyaç duyan teknoloji girişimleri için çevrimiçi bir tanıtım panosu olarak başladı. Site, 2015 yılından bu yana startup şirketlerinin melek yatırımcılardan ücretsiz olarak para toplamasına olanak tanıyor.

Web Sitesi: wellfound.com

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