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Givergy

Givergy

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Web Sitesi: givergy.com

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KİŞİSEL ETKİNLİK VE MOBİL BAĞIŞ TOPLAMA ÇÖZÜMLERİ. - Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz için %50'ye varan oranda daha fazla para topladığı kanıtlanmış, kişisel etkinlik ve çevrimiçi bağış toplama hizmetlerinden oluşan bir paket. Givergy, kuruluşların daha fazla fon toplamasına ve dünya çapında hayırsever bağışları değiştirmesine yardımcı olma misyonundadır. Ödüllü bir bağış toplama platformuna sahip, sertifikalı bir B Şirketi olan Givergy, çeşitli son teknoloji bağış toplama çözümleri ve uzman tavsiyeleri sunmaktadır. Kuzey Amerika, İngiltere ve Avrupa, Avustralya ve Hong Kong'daki operasyonlarıyla Givergy, dünya çapında 1,1 milyar ABD dolarının üzerinde bağış toplamalarına yardımcı olmak için 3.000'den fazla kar amacı gütmeyen kuruluşa ve hayır kurumuna destek vererek bağış toplama sektöründeki en büyük isimlerden bazılarına yardımcı oldu. Givergy bağış toplama platformu, kuruluşun büyüklüğüne bakılmaksızın bağış toplamanın her yönünü kapsar.

Web Sitesi: givergy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Givergy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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